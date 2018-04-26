Узбекистан и Россия упростили получение патента для мигрантов

ТАШКЕНТ, 26 апр – РИА Новости. Узбекистан урегулировал все вопросы по выдаче трудовым мигрантам сертификата по русскому языку и страховки, которые необходимы для получения патента на работу в России, сообщает Sputnik Узбекистан.
При этом сейчас агентство решает еще один важный вопрос по признанию в России медицинских документов, выданных мигрантам в Узбекистане.
"Для этого необходимо выполнить несколько требований, предъявляемых Российской Федерацией. Это очень непростой процесс. Если Минздрав Узбекистана сможет их исполнить, то я думаю, что в ближайшее время мы закроем и это направление", — рассказал собеседник информагентства.
Кроме того, по всей стране запускаются бесплатные курсы для мигрантов по русскому, английскому, немецкому и корейскому языкам, а также по приобретению профессионально-технических навыков в наиболее востребованных специальностях, таких, как сварщики, строители, бетонщики и другие.
"В целом сроки обучения зависят от начального уровня знаний. Занятия проходят в колледжах, которые были переданы в ведение Министерства труда. Их сейчас 16, практически по два в каждой области, что дает возможность предоставить качественное обучение всем желающим узбекистанцам", — отметил собеседник.
В этом году Узбекистан намерен официально отправить в Россию свыше 50 тысяч трудовых мигрантов. Однако если во второй половине года в республике будет принят закон о рекрутинговой деятельности, то это позволит значительно расширить организованный набор мигрантов за счет привлечения к процессу частных компаний.
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