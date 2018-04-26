В Белоруссии выявили нарушения на 82% объектов массового пребывания людей

МИНСК, 26 апр — РИА Новости. Нарушения требований пожарной безопасности выявлены на 82% объектов массового пребывания людей в Белоруссии, для их устранения не требуется значительных материальных затрат, сообщил в четверг министр по чрезвычайным ситуациям республики Владимир Ващенко.

Ранее, после трагедии в торговом центре в Кемерово, президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил МВД и МЧС проверить места массового скопления людей и при наличии серьезных недостатков в обеспечении безопасности привлечь к ответственности владельцев таких заведений.

Ващенко представил Лукашенко доклад, отметив, что по поручению главы государства в стране было проверено около 7 тысяч объектов массового пребывания людей. "На 82% выявлены нарушения противопожарных требований режимного характера, для устранения которых не требуется значительных материальных затрат. Главная причина такого положения дел — не отсутствие средств, а расхлябанность и бесхозяйственность", — приводит слова руководителя ведомства агентство Белта.

При этом Ващенко заверил, что ведется работа по устранению выявленных недостатков, "приняты жесткие меры".

К пожарам, по словам главы МЧС Белоруссии, приводит захламленность территорий мусором, неправильная эксплуатация оборудования, несвоевременная очистка рабочих мест и строительных конструкций от горючих отложений, наличие источников зажигания — курение в неустановленных местах, использование открытого огня, несоблюдение противопожарных требований при проведении сварочных работ, эксплуатации электрооборудования.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, в том числе много детей. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).