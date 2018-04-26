МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* совместно с другими экстремистами Африки ведет подготовку новой волны массовой миграции в Европу, заявил глава Всемирной продовольственной программы (WFP) Дэвид Бисли.
Глава WFP подчеркнул, что европейскому сообществу стоит озаботиться проблемой дестабилизации Сахельского региона, который может стать для Европы более серьезной проблемой, нежели Сирия.
"Мое послание европейцам таково: если вы думаете, что у вас была проблема миграции, созданная нацией в 20 миллионов человек, такой как Сирия, из-за дестабилизации и конфликта, дождитесь, пока Сахельский регион с 500 миллионами человек еще больше дестабилизируется. Именно сейчас европейскому и международному сообществам необходимо проснуться", — отметил Бисли.
Глава WFP добавил, что проблемы с финансированием организации существуют и за пределами Сирии, в том числе в Турции, Иордании, Ливане и Египте. Так, организация будет вынуждена "сократить продовольствие 500 тысяч человек в Иордании с начала июня".
Бисли объяснил, что проблемы с финансированием возникли не из-за возросшего спроса, а из-за "истощения доноров". "Это не всплеск спроса, это истощение доноров. У вас есть Йемен, у вас есть Ирак, у вас есть Сомали, Южный Судан, Нигерия. Девятнадцать или двадцать стран находятся в состоянии затяжного конфликта. Да и Сахель начинает бурлить", — заключил он.
* Террористические группировки "Исламское государство" (ИГ) и "Аль-Каида" запрещены в России.