МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* совместно с другими экстремистами Африки ведет подготовку новой волны массовой миграции в Европу, заявил глава Всемирной продовольственной программы (WFP) Дэвид Бисли.

"Вы столкнетесь с моделью, похожей на ту, что была несколько лет назад, только теперь ИГ* и другие экстремистские группировки будут вмешиваться в миграционные процессы еще больше. Мы видим, что они сотрудничают с такими экстремистскими группировками, как "Боко Харам" и "Аль-Каида"*, чтобы поделить территорию и ресурсы, а также продолжить вмешательство и дестабилизацию в надежде создать новый миграционный поток в Европу, куда они смогут внедриться и создать хаос", — заявил Бисли в интервью британской газете Guardian

Глава WFP подчеркнул, что европейскому сообществу стоит озаботиться проблемой дестабилизации Сахельского региона, который может стать для Европы более серьезной проблемой, нежели Сирия.

"Мое послание европейцам таково: если вы думаете, что у вас была проблема миграции, созданная нацией в 20 миллионов человек, такой как Сирия, из-за дестабилизации и конфликта, дождитесь, пока Сахельский регион с 500 миллионами человек еще больше дестабилизируется. Именно сейчас европейскому и международному сообществам необходимо проснуться", — отметил Бисли.

Помимо потенциальной дестабилизации Сахеля Бисли обратил внимание на то, что WFP не получает достаточного финансирования и из-за этого не может в полной мере оказывать помощь населению в регионе. По его словам, около 6,5 миллиона человек на южной границе Сирии испытывают "серьезную проблему с нехваткой продовольствия", и организация сейчас может оказать помощь лишь трем миллионам "из-за недостатка ресурсов".

Глава WFP добавил, что проблемы с финансированием организации существуют и за пределами Сирии, в том числе в Турции, Иордании, Ливане и Египте. Так, организация будет вынуждена "сократить продовольствие 500 тысяч человек в Иордании с начала июня".

Бисли объяснил, что проблемы с финансированием возникли не из-за возросшего спроса, а из-за "истощения доноров". "Это не всплеск спроса, это истощение доноров. У вас есть Йемен, у вас есть Ирак, у вас есть Сомали, Южный Судан, Нигерия. Девятнадцать или двадцать стран находятся в состоянии затяжного конфликта. Да и Сахель начинает бурлить", — заключил он.

* Террористические группировки "Исламское государство" (ИГ) и "Аль-Каида" запрещены в России.