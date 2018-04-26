Премьер Грузии покинет пост председателя правящей партии

ТБИЛИСИ, 26 апр – РИА Новости. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили сообщил, что покидает пост председателя правящей партии "Грузинская мечта", эту должность займет основатель партии, бизнесмен Бидзина Иванишвили.

Соответствующее заявление Квирикашвили сделал после заседания правящей партии.

"Я предложил лично от себя и от имени всей команды основателю нашей партии то, чтобы он встал во главе "Грузинской мечты". Я рад, что господин Бидзина Иванишвили согласился", — заявил Квирикашвили четверг на брифинге.

Созданная Иванишвили коалиция "Грузинская мечта" пришла к власти в ноябре 2012 года, сформировав парламентское большинство и новое правительство. После победы на выборах Иванишвили занял пост премьер-министра, однако через некоторое время покинул его и перешел в "гражданский сектор". Несмотря на это, представители оппозиции не раз заявляли, что Иванишвили продолжает "править страной".