Неизвестные разбили окна в двух отделениях банка во Львове

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости. Неизвестные в ночь на четверг разбили окна двух отделений банка во Львове и облили их неизвестным веществом, сообщила пресс-служба управления Национальной полиции Украины во Львовской области.

"Сегодня, 26 апреля, около 2.00 (совпадает с мск) в полицию поступило сообщение о том, что на улице Владимира Великого во Львове неизвестные злоумышленники разбили окно в помещении филиала одного из банков, облили его неизвестным веществом, после чего скрылись", — говорится в сообщении.

По данным полиции, через некоторое время поступило еще одно сообщение, что на улице Валовой во Львове неизвестные также разбили окно помещения банка, облили его неизвестным веществом и скрылись.

Полиция устанавливает личности людей, которые могут быть причастными к этим правонарушениям, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

По данным местных СМИ, поврежденными оказались отделения Форвард банка, который принадлежит российскому бизнесмену Рустаму Тарико. Ранее банк носил название Банк Русский Стандарт (Украина).