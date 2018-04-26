Неизвестные разбили окна в двух отделениях банка во Львове

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости. Неизвестные в ночь на четверг разбили окна двух отделений банка во Львове и облили их неизвестным веществом, сообщила пресс-служба управления Национальной полиции Украины во Львовской области.
По данным полиции, через некоторое время поступило еще одно сообщение, что на улице Валовой во Львове неизвестные также разбили окно помещения банка, облили его неизвестным веществом и скрылись.
Полиция устанавливает личности людей, которые могут быть причастными к этим правонарушениям, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.
По данным местных СМИ, поврежденными оказались отделения Форвард банка, который принадлежит российскому бизнесмену Рустаму Тарико. Ранее банк носил название Банк Русский Стандарт (Украина).