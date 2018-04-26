Армия Китая примет участие в военных состязаниях в России

ПЕКИН, 26 апр – РИА Новости. Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая (НОАК) с конца июля до середины августа этого года примут участие в различных международных военных состязаниях, которые пройдут на территории России, Казахстана, Белоруссии и других стран, заявил на брифинге в четверг официальный представитель минобороны КНР У Цянь.

"С конца июля по середину августа этого года военнослужащие китайской армии примут участие в международных военных состязаниях в России, Казахстане, Белоруссии и других странах, а также в соответствующих мероприятиях, которые будут приведены на территории КНР", — заявил У Цянь.

Он отметил, что за границей китайские военные примут участие в 18 различных мероприятиях. В России они примут участие в "Танковом биатлоне", в соревнованиях специалистов по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения "Мастер-оружейник", в конкурсе военных альпинистов "Эльбрусское кольцо", в международном конкурсе военных разведчиков, в соревнованиях экипажей танкотехнического обеспечения "Рембат", в конкурсе АрМИ для специалистов продслужбы "Полевая кухня", в марше армейских внедорожников "Военное ралли" и других.