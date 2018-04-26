Полиция Испании задержала подозреваемого в пропаганде ИГ* в соцсетях

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Гражданская гвардия Испании задержала подозреваемого в распространении в социальных сетях пропаганды террористической группировки "Исламское государство"*, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте испанского МВД.
С июня 2015 года, когда в Испании был введен четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных, правоохранительные органы страны задержали 235 человек по подозрению в терроризме.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.