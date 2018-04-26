Япония депортировала северокорейских рыбаков, арестованных за кражу

ТОКИО, 26 апр – РИА Новости. Япония депортировала северокорейских рыбаков, арестованных в конце прошлого года по обвинению в краже вещей с острова Мацумаэкодзима, сообщило агентство Киодо со ссылкой на представителей иммиграционного бюро в Саппоро на северном острове Хоккайдо.
Остров Мацумаэкодзима является необитаемым, но служит временным прибежищем для рыбаков. Для них здесь обустроена пристань, а также есть времянка, в которой хранятся продукты, одежда, рыболовные снасти и другие необходимые вещи. По свидетельствам очевидцев, времянка была полностью разграблена. Отмечалось, что были похищены электрогенератор, мопед, одежда, рыболовные снасти — всего на сумму около восьми миллионов иен (около 80 тысяч долларов).
В феврале этого года японские власти депортировали восьмерых из 10 северокорейских рыбаков. Оставшиеся двое вылетели в четверг из Японии в Китай, откуда их передадут северокорейской стороне, отмечает агентство.