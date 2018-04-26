Япония депортировала северокорейских рыбаков, арестованных за кражу

ТОКИО, 26 апр – РИА Новости. Япония депортировала северокорейских рыбаков, арестованных в конце прошлого года по обвинению в краже вещей с острова Мацумаэкодзима, сообщило агентство Киодо со ссылкой на представителей иммиграционного бюро в Саппоро на северном острове Хоккайдо.

В конце ноября 2017 года вертолет службы безопасности на море обнаружил деревянный баркас, пришвартованный в порту необитаемого острова Мацумаэкодзима около Хоккайдо. Выяснилось, что на баркасе, который, по всей видимости, вынесло в открытое море, а затем прибило к острову, находятся 10 граждан Северной Кореи. Кроме того, сотрудники службы безопасности на море и полиция обнаружили на баркасе украденные на острове вещи.

Остров Мацумаэкодзима является необитаемым, но служит временным прибежищем для рыбаков. Для них здесь обустроена пристань, а также есть времянка, в которой хранятся продукты, одежда, рыболовные снасти и другие необходимые вещи. По свидетельствам очевидцев, времянка была полностью разграблена. Отмечалось, что были похищены электрогенератор, мопед, одежда, рыболовные снасти — всего на сумму около восьми миллионов иен (около 80 тысяч долларов).

Граждане Северной Кореи при первых опросах не скрывали, что принесли вещи на баркас, так как считали, что раз на острове никто не живет, то они никому не принадлежат. Все они были арестованы.

В феврале этого года японские власти депортировали восьмерых из 10 северокорейских рыбаков. Оставшиеся двое вылетели в четверг из Японии в Китай, откуда их передадут северокорейской стороне, отмечает агентство.