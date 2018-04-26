Украинские силовики 38 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 26 апр — РИА Новости. Украинские силовики 38 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил в четверг журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 38 раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его данным, силовики выпустили 340 мин и снарядов по территории ДНР, при обстрелах также использовались гранатометы различного типа, бронетехника и стрелковое оружие. "Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 1452 единицы", — сказал представитель ДНР в СЦКК.
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