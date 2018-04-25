Российский дипломат: давать оценку заявлению Макрона по Ирану рано

ПАРИЖ, 25 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Давать официальную оценку заявлению президента Франции Эммануэля Макрона по новому соглашению по иранской ядерной программе пока рано, заявил в среду советник-посланник посольства России во Франции Артём Студенников, выступая на встрече ассоциации "Франко-российский диалог" в Париже.

"Мы очень внимательно смотрели пресс-конференцию президента Макрона. Все, что касалось Ирана, привлекло наше большое внимание. Очень рано давать официальную оценку. Мы продолжим изучать и анализировать заявления президента Макрона", — сказал он.

Студенников подчеркнул, что соглашение Ирана и шестерки международных посредников "было большим успехом международной дипломатии, результатом колоссальной работы".

"Мы думаем, что это очень хорошее соглашение. Это пример того, что можно найти решение, не угрожая применением силы и не применяя ее. И если 12 мая президент США разорвет это соглашение, это будет огромный сигнал, например, для КНДР. Это будет сигнал, который покажет, что соглашение, достигнутое таким трудом, не стоит ничего, если его можно так разорвать. Для нас жизненно важно сохранить это соглашение", — отметил советник-посланник.

По его словам, работа над изменениями соглашения — "это большая работа, которая должна объединить всех игроков, учитывать законные интересы Ирана, уважать Иран и основываться на очень четких позициях и конкретных фактах".

"Стоит отметить, что мы очень обеспокоены этими перспективами с Ираном. И ждем 12 мая, чтобы смотреть, как будут развиваться события", — подчеркнул Студенников.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

США и "европейская тройка" (Британия, Франция, Германия) создали в январе группу для выработки дополнительного соглашения к сделке с Ираном. Эта работа началась, когда президент США Дональд Трамп в очередной раз продлил режим частичного снятия санкций против Ирана, но заявил, что делает это в последний раз. Трамп неоднократно выражал недовольство заключенной летом 2015 года сделкой и грозился выйти из нее, если соглашение не удастся "исправить". В качестве дедлайна он назвал 12 мая, когда ему надо будет в очередной раз продлить режим снятия санкций.

Президент Франции после встречи с американским лидером заявил, что намерен работать над новым соглашением по иранской ядерной программе. По словам Макрона, новое соглашение будет включать четыре пункта: блокировку иранской ядерной программы до 2025 года, более продолжительный запрет на любую ядерную активность, прекращение баллистической программы Ирана и создание условий для политической стабильности в регионе.