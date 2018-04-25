Западные фейки размывают демократию, заявил Клинцевич

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Западные фейки, предназначенные для внешнего потребления, действительно размывают демократию, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее призвал бороться с фейковыми новостями ради защиты демократии.

"Думаю, что в принципе можно согласиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Только я бы "закинул сеть шире". Сегодня фейковые новости — реальная угроза для безопасности мира в целом. И, на мой взгляд, эту безопасность подрывают даже не фейковые новости, озвученные СМИ, а заявления официальных лиц ряда стран, придающие этим новостям совсем другой вес", — сказал Клинцевич РИА Новости.

По его словам, классический случай — обвинение Сирии в использовании химического оружия, не нашедшее никакого подтверждения. "И самое опасное, что за подобными вбросами нередко следуют соответствующие действия, собственно говоря, для оправдания этих действий вбросы и нужны", — отметил Клинцевич.

Фейковые новости — одно из проявлений информационной войны, хотя и самое неприглядное, добавил политик. Президент Франции, сказав "А", не сказал "Б". Информационная война, если США и их союзники, наконец, не остановятся, вполне способна породить и более мерзкие формы, подчеркнул сенатор.

"Что касается западной демократии, то беспокойство Эммануэля Макрона, видимо, вполне оправдано. Фейки, предназначенные для внешнего потребления, неизбежно размывают и внутренние ценности. В конечном счете — это бумеранг, который имеет обыкновение возвращаться", — сказал Клинцевич.