ЕС ждет от КНДР конкретных шагов по денуклеаризации, заявила Могерини

БРЮССЕЛЬ, 25 апр РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила на встрече с главой МИД Японии Таро Коно, что со стороны КНДР необходимы конкретные шаги, ведущие к полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации.

"Могерини и министр Коно также обсудили ситуацию на Корейском полуострове, в частности в свете последних событий и в преддверии предстоящего межкорейского саммита и запланированной встречи лидеров КНДР и США. Решающее значение по-прежнему имеют конкретные шаги, ведущие к полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации КНДР и полному соблюдению ее международных обязательств", — говорится в сообщении по итогам переговоров на полях конференции по Сирии в Брюсселе.

Отмечается, что стороны также обсудили иранскую ядерную сделку и важность ее дальнейшего полного осуществления.