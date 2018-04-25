Власти Британии не комментируют запрос Генпрокуратуры РФ по делу Глушкова

ЛОНДОН, 25 апр — РИА Новости, Мария Табак. Британские власти отказались прокомментировать РИА Новости заявление посольства РФ в Лондоне касательно дела о смерти экс-замгендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова.
Представители МИД и МВД Великобритании, а также Королевская прокурорская служба посоветовали РИА Новости обратиться в Скотланд-Ярд, потому что речь идет о продолжающемся расследовании.
В Скотланд-Ярде, однако, также от комментариев отказались.
"Контртеррористическое подразделение полиции продолжает проводить тщательные расследования убийства господина Глушкова в Лондоне и покушения на убийство Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. Мы будем публиковать новую информацию тогда, когда это будет уместно и полезно для расследований, — сказал РИА Новости представитель Столичной полиции Лондона.
Глушков, заочно осужденный в России к восьми годам колонии за хищения у "Аэрофлота", умер в Лондоне. Скотланд-Ярд сообщал, что на этом этапе следствие считает смерть мужчины "необъяснимой". При этом полиция заявила, что Глушков погиб от удушения, происшествие квалифицировано как убийство. Расследование продолжается. В СК РФ заявили о возбуждении уголовного дела по факту убийства в Лондоне Глушкова.