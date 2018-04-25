Власти Британии не комментируют запрос Генпрокуратуры РФ по делу Глушкова

ЛОНДОН, 25 апр — РИА Новости, Мария Табак. Британские власти отказались прокомментировать РИА Новости заявление посольства РФ в Лондоне касательно дела о смерти экс-замгендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова.

Ранее российское посольство сообщило, что Генпрокуратура РФ направила британской стороне официальный запрос об оказании правовой помощи по открытому в РФ уголовному делу по факту убийства Глушкова. Посольство также заявило, что не получило никакой информации по данному делу ни от МИД Великобритании, ни от Столичной полиции Лондона, несмотря на многочисленные запросы.

Представители МИД и МВД Великобритании, а также Королевская прокурорская служба посоветовали РИА Новости обратиться в Скотланд-Ярд, потому что речь идет о продолжающемся расследовании.

В Скотланд-Ярде, однако, также от комментариев отказались.

"Контртеррористическое подразделение полиции продолжает проводить тщательные расследования убийства господина Глушкова в Лондоне и покушения на убийство Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. Мы будем публиковать новую информацию тогда, когда это будет уместно и полезно для расследований, — сказал РИА Новости представитель Столичной полиции Лондона.

Глушков, заочно осужденный в России к восьми годам колонии за хищения у "Аэрофлота", умер в Лондоне. Скотланд-Ярд сообщал, что на этом этапе следствие считает смерть мужчины "необъяснимой". При этом полиция заявила, что Глушков погиб от удушения, происшествие квалифицировано как убийство. Расследование продолжается. В СК РФ заявили о возбуждении уголовного дела по факту убийства в Лондоне Глушкова.