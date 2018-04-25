Неграждане Эстонии впервые получили "чернобыльское" пособие

ТАЛЛИН, 25 апр – РИА Новости. Департамент социального страхования Эстонии выплатил первые пособия обладателям "серого паспорта", которые участвовали в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС 1986 года, сообщает Sputnik Эстония.

Новое социальное пособие (в размере 230 евро ежегодно) на этой неделе получили в общей сложности 396 человек.

В департаменте уточнили, что оно предназначено для людей, которые были принудительно направлены на ликвидацию последствий катастрофы в Чернобыле.

Председатель правления Объединения чернобыльских ветеранов Эстонии Юри Рейнманн заявил в комментарии Sputnik, что главный положительный момент заключается в том, что перед государством теперь все равны.

"Однажды я был на собрании ветеранов Чернобыля в Нарве, и страшно было смотреть: прямо по лицам было видно различие — в отличие от местных таллинские хорошо выглядели, потому что посещают санатории и так далее. А Нарва, Кохтла-Ярве людям ничего не дали — полный ноль. Теперь хоть государство что-то дает", — сказал он.

По мнению Рейнманна, хотя сумма пособия и маленькая, сам факт выплаты сильно влияет психологически.

"Деньги небольшие, но дело не в них, а в отношении государства. "Серопаспортник" чувствует, что государство заметило его, власть понимает, что он был в Чернобыле, то есть неграждан уравняли с гражданами Эстонии. Это очень важно", — отметил он.

В 2017 году парламент Эстонии принял поправки к "Закону о лицах, репрессированных оккупационными режимами" и "Закону о социальном обеспечении".

Согласно закону, так называемое "пособие репрессированным оккупационными режимами" получают в том числе и участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Кроме того, с 2018 года оно выплачивается также "чернобыльцам" с "серыми паспортами" и тем, кто получил гражданство Эстонии в порядке натурализации.

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