Неграждане Эстонии впервые получили "чернобыльское" пособие

ТАЛЛИН, 25 апр – РИА Новости. Департамент социального страхования Эстонии выплатил первые пособия обладателям "серого паспорта", которые участвовали в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС 1986 года, сообщает Sputnik Эстония.
В департаменте уточнили, что оно предназначено для людей, которые были принудительно направлены на ликвидацию последствий катастрофы в Чернобыле.
Председатель правления Объединения чернобыльских ветеранов Эстонии Юри Рейнманн заявил в комментарии Sputnik, что главный положительный момент заключается в том, что перед государством теперь все равны.
"Однажды я был на собрании ветеранов Чернобыля в Нарве, и страшно было смотреть: прямо по лицам было видно различие — в отличие от местных таллинские хорошо выглядели, потому что посещают санатории и так далее. А Нарва, Кохтла-Ярве людям ничего не дали — полный ноль. Теперь хоть государство что-то дает", — сказал он.
По мнению Рейнманна, хотя сумма пособия и маленькая, сам факт выплаты сильно влияет психологически.
В 2017 году парламент Эстонии принял поправки к "Закону о лицах, репрессированных оккупационными режимами" и "Закону о социальном обеспечении".
Согласно закону, так называемое "пособие репрессированным оккупационными режимами" получают в том числе и участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Кроме того, с 2018 года оно выплачивается также "чернобыльцам" с "серыми паспортами" и тем, кто получил гражданство Эстонии в порядке натурализации.
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