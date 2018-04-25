Мы не должны выходить из сделки с Ираном, не имея замены, заявил Макрон

ВАШИНГТОН, 25 апр – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна не намерена выходить из действующего с Ираном ядерного соглашения, не имея никаких других договоренностей в этой области.
"Справедливо сказать, что это соглашение не снимает всех обеспокоенностей, в том числе важных. Это правда. Но мы не должны выходить из него, не имея чего-то существенного взамен. Это моя позиция", — добавил президент.
США и "европейская тройка" (Британия, Франция, Германия) создали в январе группу для выработки дополнительного соглашения к сделке с Ираном. Эта работа началась, когда президент США Дональд Трамп в очередной раз продлил режим частичного снятия санкций против Ирана, но заявил, что делает это в последний раз. Трамп неоднократно выражал недовольство заключенной летом 2015 года сделкой и грозился выйти из нее, если соглашение не удастся "исправить".