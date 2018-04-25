Макрон призвал не допустить обострения ситуации на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 25 апр – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал немедленно начать работу над новым соглашением по ядерной программе Ирана, чтобы в случае выхода США из старого соглашения не произошло обострения обстановки в регионе.

"Я думаю, что нам нужно прямо сейчас начинать работать над… новым всеобъемлющим соглашением (с Ираном — ред.) и быть уверенными, что каким бы ни было решение США (по старому соглашению – ред.) мы не допустим отсутствия правил, не допустим конфликта держав на Ближнем Востоке, обострения отношений и потенциальной войны", — сказал Макрон, выступая в конгрессе США.

По словам президента Франции, новое соглашение будет включать четыре пункта: блокировку иранской ядерной программы до 2025 года, более продолжительный запрет на любую ядерную активность, прекращение баллистической программы Ирана и создание условий для политической стабильности в регионе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что до 12 мая примет решение относительно действующего с Ираном соглашения.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

США и "европейская тройка" (Британия, Франция, Германия) создали в январе группу для выработки дополнительного соглашения к сделке с Ираном. Эта работа началась, когда президент США Дональд Трамп в очередной раз продлил режим частичного снятия санкций против Ирана, но заявил, что делает это в последний раз. Трамп неоднократно выражал недовольство заключенной летом 2015 года сделкой и грозился выйти из нее, если соглашение не удастся "исправить".