ВАШИНГТОН, 25 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил о пагубных последствиях торговых войн, призвал следовать правилам мировой торговли.

"Нам нужна открытая и честная торговля. Торговые войны не совпадают с нашей миссией, с нашей историей, с нашими нынешними обязательствами по глобальной безопасности. В конце концов, они (войны) уничтожат рабочие места, поднимут цены, и за это придется платить среднему классу", — заявил Макрон, выступая в конгрессе США.

По его словам, на многие обеспокоенности в сфере торговли можно дать ответ "путем переговоров на площадке Всемирной торговой организации".

"Мы написали эти правила (мировой торговли — ред.) и давайте им следовать", — добавил президент Франции.