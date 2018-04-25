При взрыве в столице Афганистана пострадал полицейский

Автомобили полиции и скорой помощи на месте взрыва в Кабуле

Автомобили полиции и скорой помощи на месте взрыва в Кабуле

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Один полицейский получил ранения при взрыве в Кабуле, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя МВД.

Как сообщает телеканал, магнитная мина взорвалась в центре города в среду вечером. В результате взрыва один полицейский был "легко ранен".

В свою очередь телеканала 1TV сообщает, что взрыв произошел у полицейского поста напротив мечети.

В воскресенье утром взрыв произошел рядом с центром для регистрации избирателей и центром выдачи документов, удостоверяющих личность, на западе столицы Афганистана. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. По последним данным, погиб 31 человек, более 50 получили ранения.

Еще один взрыв у центра регистрации избирателей произошел в воскресенье в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана. При взрыве погибли семь человек, десять пострадали. Пока ни одна группировка не взяла ответственность за этот инцидент.