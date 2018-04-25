Генпрокуратура запросила у Британии копии материалов дела о гибели Глушкова

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Генпрокуратура России запросила у Британии копии материалов дела о гибели компаньона бизнесмена Бориса Березовского — Николая Глушкова, сообщил представитель ГП РФ Александр Куренной.

Глушков, заочно осужденный в России к восьми годам колонии за хищения у "Аэрофлота", умер в Лондоне в марте. Скотланд-Ярд сообщал, что на этом этапе следствие считает смерть мужчины "необъяснимой". При этом полиция заявила, что Глушков погиб от удушения, происшествие квалифицировано как убийство. Расследование продолжается. В СК РФ заявили о возбуждении уголовного дела по факту убийства в Лондоне Глушкова.

Ранее посольство РФ в Лондоне сообщило, что Генпрокуратура РФ направила британской стороне официальный запрос об оказании правовой помощи по открытому в РФ уголовному делу по факту убийства экс-замгендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова.

Куренной отметил, что уголовное дело расследуется следственными органами РФ по признакам преступления "убийство", в связи с сообщениями об обнаружении в Лондоне трупа Глушкова со следами насильственной смерти.

"В запросе российский следственный орган ходатайствует о предоставлении копий материалов расследования, проводимого по данному факту компетентными органами Великобритании, а также иных документов и информации, имеющих значение для установления обстоятельств гибели российского гражданина", — сказал он.

Также представитель ГП сообщил, что запрос о правовой помощи передан британской стороне 23 апреля 2018 года.