Генпрокуратура запросила у Британии копии материалов дела о гибели Глушкова

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Генпрокуратура России запросила у Британии копии материалов дела о гибели компаньона бизнесмена Бориса Березовского — Николая Глушкова, сообщил представитель ГП РФ Александр Куренной.
Ранее посольство РФ в Лондоне сообщило, что Генпрокуратура РФ направила британской стороне официальный запрос об оказании правовой помощи по открытому в РФ уголовному делу по факту убийства экс-замгендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова.
"В запросе российский следственный орган ходатайствует о предоставлении копий материалов расследования, проводимого по данному факту компетентными органами Великобритании, а также иных документов и информации, имеющих значение для установления обстоятельств гибели российского гражданина", — сказал он.
Также представитель ГП сообщил, что запрос о правовой помощи передан британской стороне 23 апреля 2018 года.