Соглашение по Ирану "трогать нельзя", заявил Рябков

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Москва настаивает, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по Ирану "нельзя трогать", заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Для нас совершенно непонятно в каком разрезе и в каком охвате это гипотетическое новое соглашение мыслится теми, кто выступает за его заключение", — сказал Рябков, комментируя заявления Макрона по итогам визита в Вашингтон.

Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что намерен работать над новым соглашением по иранской ядерной программе. По словам Макрона, новое соглашение будет включать четыре пункта: блокировку иранской ядерной программы до 2025 года, более продолжительный запрет на любую ядерную активность, прекращение баллистической программы Ирана и создание условий для политической стабильности в регионе.

"Стержневым элементом российской позиции остается необходимость, называя вещи своими именами, оставить все как есть. СВПД нельзя трогать. Его нельзя ни разрушать, ни менять. Если есть какие-то сюжеты, по которым возникает потребность вести углубленный диалог с Ираном, то, как я понимаю, иранская сторона ранее проявляла такую готовность", — добавил Рябков.