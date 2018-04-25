Армянская оппозиция на митинге выберет "народного кандидата" в премьеры

ЕРЕВАН, 25 апр — РИА Новости. Оппозиция намерена выбрать "народного кандидата" на пост премьера Армении в среду на митинге, сообщил журналистам лидер акций протеста, оппозиционный депутат Никол Пашинян.

Ранее зампред постоянной парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам и защите прав человека Рустам Махмудян сообщил РИА Новости, что выборы нового премьера Армении могут пройти уже 2 мая.

"Вечером на митинге, который начнётся в 19.00 (18.00 мск), мы выберем народного кандидата", — сказал Пашинян журналистам на марше протеста.

По его словам, "после этого кандидатуру должен будет поддержать парламент, законные процедуры будут соблюдены". Пашинян считает, что если произойдет роспуск парламента, "премьер и временное правительство все равно будут назначены". "Их главная задача — подготовка к внеочередным выборам", — отметил он.

В среду должны были состояться переговоры и.о. премьера Карена Карапетяна и лидера акций протеста Пашиняна, однако они оказались сорваны из-за радикальных условий оппозиции. Сторонники оппозиции собрались на площади в центре Еревана, после чего устроили несанкционированный марш по центру столицы. Пашинян заявил, что митинг будет идти "и сегодня, и завтра" — пока требования оппозиции не будут выполнены.

Акции против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.

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