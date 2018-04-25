Российские миротворцы принесли Приднестровью стабильность, считает Додон

КИШИНЕВ, 25 апр — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон считает, что миротворческая операция на Днестре принесла стабильность, которую теперь надо поддерживать.

В июле прошлого года парламент Молдавии утвердил декларацию о выводе с территории Приднестровья российских военных, входящих в миротворческий контингент. Авторы документа призвали преобразовать российскую миротворческую миссию в гражданскую, под международными мандатом. Премьер-министр Молдавии Павел Филип, выступая 22 сентября с трибуны Генеральной ассамблеи ООН, потребовал вывода российских войск из Приднестровья. Замглавы МИД РФ Григорий Карасин назвал такие призывы упражнениями в дипломатическом искусстве, которые не несут конструктива.

"Несмотря на политические заявления некоторых игроков из Кишинева, моя позиция общеизвестна — я считаю, что миротворческая операция на Днестре успешна, благодаря ей у нас есть стабильность, мы должны ее поддерживать дальше. Если есть технические моменты, которые нужно обсудить и решить, мы готовы в ближайшее время найти выход", — сказал Додон на встрече с лидером приднестровского региона Вадимом Красносельским в Бендерах.

По словам молдавского президента, за год, который прошел с прошлой встречи в январе 2017 года, "появилась позитивная динамика в решении ключевых вопросов".

"Совместными усилиями была разблокирована работа Объединенной контрольной комиссии (ОКК)… данный механизм необходим для поддержания миротворческой миссии", — добавил Красносельский.

Это первая в этом году встреча двух лидеров. До этого они встречались дважды — 4 января и 30 марта 2017 года. Накануне глава Приднестровья заявил РИА Новости, что рассчитывает на открытый разговор с президентом Молдавии и рассчитывает обсудить текущее состояние диалога между Кишиневом и Тирасполем.

В прошлом году исполнилось 25 лет с начала миротворческой операции в непризнанной республике. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.