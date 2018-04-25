Британия минутой молчания почтит память жертв теракта в Манчестере

ЛОНДОН, 25 апр – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания в годовщину кровавого теракта в Манчестере 22 мая минутой молчания почтит память погибших, говорится в сообщении министерства культуры страны.

"Минута молчания пройдет в правительственных зданиях страны, другие организации могут последовать этому примеру", — говорится в сообщении минкультуры.

Минута молчания состоится в 14.30 (16.30 мск), отмечается в сообщении.

Теракт произошел 22 мая в Манчестере во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.

В прошлом году в Великобритании произошло пять терактов, самым кровавым из них был манчестерский.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.