Увезенных родителями-боевиками детей вернули в Таджикистан из Багдада

ДУШАНБЕ, 25 апр – РИА Новости, Лидия Исамова. Четверо таджикских детей, которых увезли из страны родители — члены террористической группировки "Исламское государство"*, в среду были возвращены из Ирака на родину, сообщили РИА Новости в МИД Таджикистана.

По данным ведомства, это произошло благодаря усилиям дипломатических представительств Таджикистана в Кувейте, Казахстане, Иране, Турции, РФ, ОАЭ, при помощи МИД Ирака, а также при содействии ЮНИСЕФ и Международного комитета Красного креста.

"Дети прибыли в Душанбе рейсом из Москвы", — сказал представитель внешнеполитического ведомства. Он добавил, что среди детей — 10-летняя девочка, "передачу о которой в августе прошлого года сняли журналисты канала Russia Today".

Поиски родственников сирот в Ираке начались после репортажа телеканала Russia Today из приюта в Багдаде. По информации телеканала, одна из девочек заявила, что ее отец родом из Таджикистана. Двое детей говорили на таджикском языке, но не могли ничего сообщить о гражданстве своих родителей. У таджикских чиновников нет возможности выйти на контакт с иракскими властями и поэтому правоохранительные органы страны для установления личности находящихся в багдадском приюте таджикских сирот сотрудничают с посольством России в Ираке. Власти России обратились к Душанбе с просьбой помочь в установлении личности трех детей, находящихся в приюте в Багдаде.

В МВД Таджикистана сообщали, что нашли в поселке вблизи Душанбе деда 10-летней девочки — Мухаммадрахима Шоева. По данным ведомства, она является дочерью 37-летнего жителя Гиссара Джамолидина Шоева, который вместе с женой и четырьмя детьми в 2004 году покинули Таджикистан и уехали в Египет, где отец семейства получал религиозное образование. В 2015 семья вернулась домой, но спустя полгода мужчина заявил, что возвращается в Египет.

По данным МВД Таджикистана, в багдадском приюте еще остаются дети душанбинца Илхомиддина Аслонова, который увез их в Ирак три года назад. Аслонов находится в списках разыскиваемых властями Таджикистана лиц, воевавших на стороне ИГ*.

Ранее МВД Таджикистана сообщало, что общее число граждан страны, воюющих в Ираке и Сирии за ИГ, составляет более 1,2 тысячи человек, и вместе с ними находятся более 200 детей.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.