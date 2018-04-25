В Кремле не видят альтернативы ядерной сделке с Ираном, заявил Песков

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Москва выступает за сохранение существующей сделки по иранской ядерной программе, пока альтернативы ей не существует, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы выступаем за сохранение СВПД в нынешнем виде, и мы считаем, что пока никакой альтернативы не существует, об этом неоднократно заявлялось на самых различных уровнях", — сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос о том, поддержит ли Москва новые или расширенные соглашения по иранской ядерной программе.

Песков подчеркнул, что в РФ не знают о деталях подобных предложений. "Мы не знаем, о чем идет речь", — сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по проблеме иранского атома — это результат напряженных дипломатических усилий. "СВПД в нынешнем виде — это продукт филигранных и напряженных дипломатических усилий со стороны многих государств. Эти усилия заслуживают высокой оценки. Возможно ли в нынешней ситуации повторить такую успешную работу — это вопрос",- сказал он.

"Основным является вопрос позиции Ирана по СВПД, это главный и ключевой вопрос", — подчеркнул Песков.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранской ядерной программы: был принят совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

США и "европейская тройка" (Британия, Франция, Германия) создали в январе группу для выработки дополнительного соглашения к сделке с Ираном. Эта работа началась, когда президент США Дональд Трамп в очередной раз продлил режим частичного снятия санкций против Ирана, но заявил, что делает это в последний раз. Трамп неоднократно выражал недовольство заключенной летом 2015 года сделкой и грозился выйти из нее, если соглашение не удастся "исправить". В качестве дедлайна он назвал 12 мая, когда ему надо будет в очередной раз продлить режим снятия санкций.