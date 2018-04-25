Миронов предупредил о возможном обострении ситуации в Донбассе

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Ситуация в Донбассе в ближайшие дни может обостриться в связи со сменой формата военной операции в регионе и в преддверии праздничных торжеств в России — Дня Победы и инаугурации президента, считает лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что "антитеррористическая" операция в Донбассе завершится 30 апреля, ее сменит операция объединенных сил. Таким образом, руководство военной операцией перейдет от Службы безопасности Украины непосредственно к военным. В оперативном командовании самопровозглашенной ДНР, в свою очередь, заявляли, что опасаются провокаций украинских силовиков в связи со сменой Киевом формата военной операции. Минобороны Украины опровергает заявления ополченцев о запланированном украинскими силовиками широкомасштабном наступлении в Донбассе с 30 апреля, когда будет сменен формат военной операции.

"Киевская клика боится влезать в полномасштабный конфликт. Но и бездействовать они не могут: начинается предвыборная борьба, надо показывать свою крутость. Порошенко испытывает большой соблазн испортить нам праздничные торжества — День Победы, инаугурацию президента России", – приводятся слова Миронова в сообщении пресс-службы партии.

По его мнению, "в итоге все закончится ООН — операцией по освобождению Новороссии, переформатированием Украины".

Читайте подробнее о конфликте на Украине >>