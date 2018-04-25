Участники акции протеста в Ереване начали марш по центру города

ЕРЕВАН, 25 апр — РИА Новости. Участники акции протеста в Ереване устроили несанкционированный марш по центру города, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее участники митинга перекрыли все улицы, ведущие через площадь Республики. Полиция взяла под контроль все правительственные здания в ее районе.
На митинге лидер оппозиции Никол Пашинян намерен потребовать от исполняющего обязанности премьера Карена Карапетяна вернуться к переговорам на условиях оппозиции: назначении временного правительства во главе с "народным кандидатом", причем не из числа членов правящей Республиканской партии, и досрочных выборов в парламент.
В ожидании беспорядков. Полиция взяла под охрану все правительственные здания в центре Еревана. Пока, впрочем, в довольно расслабленном режиме. #Armenia #ArmeniaProtest pic.twitter.com/Zr9l3WUYeH— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 25 апреля 2018 г.
В среду должны были состояться переговоры Карапетяна и Пашиняна, однако они оказались сорваны из-за радикальных условий оппозиции.
В понедельник на фоне акций протеста в отставку подал премьер Армении Серж Саргсян. Он дважды избирался на пост президента Армении, в 2008 и 2013 годах. Акции против избрания его премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране, 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. При этом ранее вступили в силу конституционные изменения, согласно которым самыми широкими полномочиями теперь обладает премьер.