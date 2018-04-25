Участники акции протеста в Ереване начали марш по центру города

ЕРЕВАН, 25 апр — РИА Новости. Участники акции протеста в Ереване устроили несанкционированный марш по центру города, передает корреспондент РИА Новости.

С криками "Полиция наша!" они прошли по проспекту Тиграна Метца, потом свернули на улицу Маштоц.

Ранее участники митинга перекрыли все улицы, ведущие через площадь Республики. Полиция взяла под контроль все правительственные здания в ее районе.

На митинге лидер оппозиции Никол Пашинян намерен потребовать от исполняющего обязанности премьера Карена Карапетяна вернуться к переговорам на условиях оппозиции: назначении временного правительства во главе с "народным кандидатом", причем не из числа членов правящей Республиканской партии, и досрочных выборов в парламент.

В ожидании беспорядков. Полиция взяла под охрану все правительственные здания в центре Еревана. Пока, впрочем, в довольно расслабленном режиме. #Armenia #ArmeniaProtest pic.twitter.com/Zr9l3WUYeH — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 25 апреля 2018 г.

В среду должны были состояться переговоры Карапетяна и Пашиняна, однако они оказались сорваны из-за радикальных условий оппозиции.

В понедельник на фоне акций протеста в отставку подал премьер Армении Серж Саргсян. Он дважды избирался на пост президента Армении, в 2008 и 2013 годах. Акции против избрания его премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране, 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. При этом ранее вступили в силу конституционные изменения, согласно которым самыми широкими полномочиями теперь обладает премьер.