В ДНР заявили, что украинские силовики 43 раза за сутки нарушили перемирие

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2018 (244)

ДОНЕЦК, 25 апр — РИА Новости. Украинские силовики 43 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявили в среду журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Новое, "пасхальное", перемирие вступило в силу в Донбассе 30 марта, однако стороны конфликта обвиняют друг друга в обстрелах. Накануне в представительстве ДНР в СЦКК сообщили о 25 нарушениях перемирия.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 43 раза", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, по территории республики украинские силовики выпустили более 200 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, также вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия. В результате обстрелов поврежден дом на юге ДНР.

"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 1048 единиц. В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 635 единиц", — добавил представитель ДНР в СЦКК.

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