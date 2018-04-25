ЕС привержен выполнению ядерной сделки с Ираном, заявила Могерини

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в Брюсселе. 24 апреля 2018

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в Брюсселе. 24 апреля 2018

БРЮССЕЛЬ, 25 апр — РИА Новости. Евросоюз будет придерживаться выполнения ядерной сделки с Ираном, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.