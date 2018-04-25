Парламент Киргизии одобрил кандидатуру нового генпрокурора

БИШКЕК, 25 апр — РИА Новости. Жогорку Кенеш (однопалатный парламент) Киргизии одобрил кандидатуру Откурбека Джамшитова на должность генпрокурора страны, передает корреспондент РИА Новости.

В апреле депутаты признали неудовлетворительной работу прежнего генпрокурора Индиры Джолдубаевой и рекомендовали отправить ее в отставку. После этого президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ об освобождении Джолдубаевой от должности. Во вторник президент выдвинул на рассмотрение парламента кандидатуру Джамшитова, которую поддержали профильные комитеты и коалиция парламентского большинства.

Во время заседания палаты в среду кандидатуру 43-летнего Джамшитова, занимающего пост прокурора одной из крупных южных областей страны – Джалал-Абадской обсласти — проголосовали большинство депутатов парламента.

Теперь указ о его назначении должен подписать президент.

Джамшитов — уроженец южной Ошской области, окончил юридический факультет Киргизского национального университета. Он начал карьеру с должности помощника прокурора, был следователем городской прокуратуры Таласа, позднее стал зампрокурора Кадамжайского района Баткенской области и прокурором Лейлекского района Баткенской области. Прокуратуру Джалал-Абадской области возглавил в 2015 году.