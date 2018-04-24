Финляндия прекратит эксперимент по выплате безусловного базового дохода

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Финские власти приняли решение о закрытии экспериментальной программы выплат безусловного базового дохода, в рамках которой тысячи финнов безвозмездно получали в месяц по 560 евро. Об этом сообщает "Sputnik.Эстония".

Правительство страны приняло решение прекратить финансирование эксперимента, благодаря которому граждане безвозмездно получали 560 евро ежемесячно. Программу закроют в конце 2018 года.

Всего деньги выплачивались двум тысячам финнов в возрасте 25-28 лет.

Похожая идея недавно обсуждалась в Швейцарии. Там вопрос гарантированного ежемесячного дохода решался на референдуме. В случае положительного решения каждый взрослый гражданин страны получал бы 2,5 тысячи франков в месяц. Однако жители страны проголосовали против этой программы.