Проблем с нахождением российской базы в Армении нет, заявил Пашинян

ЕРЕВАН, 24 апр — РИА Новости. Лидер протестного движения в Армении Никол Пашинян заявил, что не видит проблем с нахождением на территории страны российской военной базы.

"В данный момент мы не можем сказать, что у нас есть какие-то связанные с этим (базой — ред.) проблемы. Так как у нас есть очень большие проблемы не только с охраной армяно-турецкой, но и армяно-азербайджанской границы. И факт в том, что у Армении сейчас нет достаточной армии для охраны всех своих границ. Это политическая реальность, которую должно учитывать любое армянское правительство", — сказал Пашинян.

В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках объединенной системы ПВО СНГ.