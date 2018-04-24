Россия призвала не связывать договоренности "четверки" с сохранением СВПД

ВЕНА, 24 апр — РИА Новости. Договоренности "четвёрки" по иранской ядерной программе не должны навязываться ультимативно в качестве условия сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"По слухам, достигнутые "четверкой" договоренности якобы не затрагивают напрямую СВПД. Если так, то это неплохо, но только в том случае, если новые предложения не будут ультимативным образом навязываться в качестве условия сохранения СВПД", — заявил Ульянов.