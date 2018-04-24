Суд в Одессе вынес приговор воспитательнице лагеря, где произошел пожар

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости. Киевский районный суд Одессы приговорил к трем годам лишения свободы условно воспитательницу лагеря "Виктория", в котором осенью 2017 года произошел пожар, сообщила во вторник пресс-служба управления Службы безопасности Украины в Одесской области.

Пожар в детском лагере "Виктория" произошел в ночь на 16 сентября в 2017 году. В лагере находились 150 детей, в том числе 42 ребенка — в горевшем корпусе. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности и служебной халатности. Суд ранее арестовал директора и воспитательницу лагеря, которая отвечала за пожарную безопасность.

"Бывшего старшего воспитателя лагеря "Виктория" признать виновной в совершении преступления и назначить наказание в виде 3 лет лишения свободы с испытательным сроком в 2 года, а также лишением на 2 года права занимать определенные должности, связанные с пожарной безопасностью", — говорится в сообщении прокуратуры в Facebook.

Ранее воспитательнице было предъявлено обвинение о ненадлежащем исполнении обязанностей по охране жизни и здоровья детей, повлекшем тяжкие последствия. Во время судебного заседания она признала свою вину.