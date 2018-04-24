Участнику беспорядков в Брюсселе предъявили обвинение

БРЮССЕЛЬ, 24 апр – РИА Новости, Александр Шишло. Житель Брюсселя, участвовавший в беспорядках в столичной коммуне Андерлехт, взят под стражу, ему предъявлено обвинение в покушении на жизнь полицейских, сообщили РИА Новости в районной администрации.

"Один из участников беспорядков задержан, ему предъявлено обвинение в покушении на жизнь полицейских", — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее во вторник, молодежь третий день подряд устраивает бесчинства в коммуне Андерлехт, забрасывая камнями полицейских и журналистов. Беспорядки с участием молодых людей в микрорайоне Петербос, в котором велика доля выходцев из Северной Африки, начались после того, как контролеры задержали за безбилетный проезд в автобусе несколько подростков. Один из них был задержан за оказание сопротивления, но затем отпущен. После этого молодые люди нанесли побои троим контролерам, сообщали ранее местные СМИ.

По информации газеты Soir, бургомистр коммуны Эрик Томас обратился к правоохранительным органам с призывом взять ситуацию под контроль. Министр внутренних дел Бельгии Ян Ямбон, со своей стороны, выступил с осуждением актов насилия в Андерлехте, назвав их неприемлемыми. "Люди в нашем обществе должны адаптироваться к нашим ценностям и нашему образу жизни", — заявил он в эфире телерадиокомпании RTL.