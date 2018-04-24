Власти Украины запретили ввоз в страну книги "Как жили на Руси"

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости. Госкомитет по вопросам телевидения и радиовещания Украины запретил ввоз в страну книги "Как жили на Руси" российского автора Елены Качур, обнаружив в издании якобы факты фальсификации истории Киевской Руси, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.
"Госкомтелерадио отказал ООО "Якаб Трейд" в выдаче разрешения на ввоз с территории государства-агрессора книги Елены Качур "Как жили на Руси" в количестве 10 тысяч экземпляров", — говорится в сообщении.
В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями".