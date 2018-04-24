Накануне Дня Победы ветерана войны чуть не убили в рижской больнице

РИГА, 24 апр – РИА Новости. Ветерана Великой Отечественной войны, освободителя Риги, инвалида первой группы с ампутированными ногами Николая Гонаровича с подозрением на инсульт и без сознания дважды выписывали из Клинической больницы имени Страдыня, сообщает Sputnik Латвия.
Ветерана с подозрением на инсульт дважды выписали из больницы с формулировкой "Пациент не жалуется, чувствует себя удовлетворительно". Жалоб пациент действительно не высказывал, потому что находился без сознания.
В третий раз — после длительных переговоров с администрацией — Николая Гонаровича все-таки согласились положить в больницу. Факт инсульта и инфекции подтвердился, и "вдруг выяснилось", что пациент находится в крайне тяжелом состоянии.
Николай Николаевич Гонарович — одинокий ветеран 1923 года рождения (94 года). Так как у него не осталось близких родственников, за ним постоянно ухаживают социальные работники, которые относятся к нему с вниманием и заботой.
"Даже в своем возрасте и состоянии здоровья Николай Гонарович умудрился сохранить ясность рассудка и трезвость суждений", — пишет Дмитрий Чубуков. Он не часто виделся с ветераном, но всегда прислушивался к его мнению.
Вечером 16 апреля Николаю Николаевичу стало плохо. Социальный работник Игорь распознал признаки инсульта.
После ночи в приемном покое Николаю Николаевичу не стало лучше — к утру 17 апреля он едва говорил.
Несмотря на это его выписали. Дома Николай Николаевич потерял состояние окончательно. Соцработники пытались привести его в чувство, но безуспешно.
Добиться приезда скорой помощи удалось только 18 апреля. Работники скорой сначала говорили, что он просто спит, но разбудить ветерана не получалось. В больницу он попал без сознания.
В приемном покое Николая продержали несколько часов и снова выписали.
Дмитрий Чубуков узнал об этой проблеме случайно и сразу приехал. Когда он вызвал скорую, опять пришлось уговаривать врачей забрать ветерана в больницу.
В приемном покое Николая Николаевича встретили словами "О, опять этого безногого привезли".
Понимая, что ветерана опять сейчас просто выпишут, Чубуков отправился ругаться с администрацией больницы.
"Честно говоря, во время разговора с заместителями главврача (говорил с Янисом Вилманисом) я подумал, что мир сошел с ума", — пишет Чубуков.
Янис Вилманис утверждал, что в больнице всего восемьсот мест, поэтому пациента выписывают, если врачи констатируют, что срочная помощь не нужна.
Для ветерана мгновенно нашлось место в отделении нефрологии, ему сделали все возможные анализы и назначили лечащего врача.
Факт инсульта и инфекции подтвердился, медперсонал приступил к лечению пациента, который находился в крайне тяжелом состоянии.
Лечащий врач Николая удивилась, почему больного так поздно привезли на лечение.
"Ну, теперь я не знаю, что можно для Николая сделать. После инсульта важны первые часы, когда можно человеку помочь. Мы будем его поддерживать, сколько сможем", — подчеркнула она.
Когда Чубуков навестил больного вчера, ни лечащего врача, ни ее заместителя на месте не было, а медсестра судорожно пыталась привести пациента хоть в какой-то порядок.
"Отсюда вывод – персонал больницы Страдыня делает что-то только в том случае, если на них смотрят либо если на них давят. По-человечески или хотя бы профессионально отнестись к пациенту, который не может постоять за себя – это не про них", — заключил Чубуков.
"Все, что врачи могли НЕ сделать – они НЕ сделали. Теперь уже поздно – мир лишился еще одной ясной головы. Но я не считаю возможным оставить эту ситуацию без последствий. Если человека с инсультом и без сознания кладут в больницу только под угрозой политического скандала – это уже не больница, это уже не врачи", — подчеркнул Чубуков.
Он отметил, что на месте ветерана может оказаться любой.
"Никто не может поручиться, что за Вас всегда будет кому заступиться. А с такой политикой в ведущей больнице Латвии любой одинокий человек, который не может постоять за себя из-за состояния здоровья, обречен на смерть", — пишет Чубуков.
Он уже подал жалобу в Инспекцию здоровья, готовит заявления в полицию, прокуратуру, возможно, и в другие структуры.
"Если есть юристы, которым не все равно, которые готовы сопровождать данное дело на добровольных началах – полагаю, что в итоге все население Латвии будет таким юристам искренне благодарно", — подчеркнул Чубуков.
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