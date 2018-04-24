Трамп отверг предположения, что собирается помиловать своего адвоката

ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отверг предположения, что он собирается помиловать своего адвоката Майкла Коэна, у которого возникли проблемы с законом.

Журналисты спросили Трампа в Белом доме, размышляет ли он о помиловании Коэна. "Это глупый вопрос", — ответил Трамп.

ФБР провело обыски у Коэна в апреле. Детали расследования против адвоката неизвестны, однако на предварительном заседании в суде говорилось, что расследование касается частных предпринимательских дел Коэна, а не его работы с Трампом.