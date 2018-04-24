Группа социалистов выбрала кандидата на пост нового главы ПАСЕ

СТРАСБУРГ, 24 апр — РИА Новости, Кристина Луна-Родригес. Группа социалистов в ПАСЕ выбрала кандидата на пост нового главы ассамблеи — им стала швейцарский парламентарий Лилиан Мори Паскье, сообщили РИА Новости в ассамблее.

По словам собеседника агентства, "группа выбрала Паскье единогласно".

Таким образом, Паскье стала основным претендентом на пост председателя Ассамблеи.

Нынешний глава ПАСЕ Микеле Николетти проиграл парламентские выборы в Италии в марте.

В этой связи в рамках апрельской сессии было организовано голосование для назначения следующего кандидата в президенты Ассамблеи.

Члены группы должны были выбрать между двумя кандидатами — Антонио Гутьерресом Лимонесом из Испании и возглавляющей группу Лилиан Мори Паскье из Швейцарии.

Ранее в группе социалистов РИА Новости пояснили, что, "согласно принятому Микеле Николетти решению и в соответствии с соглашением с группой он уйдет с поста президента ПАСЕ перед началом июньской части сессии, чтобы позволить кандидату на пост президента быть избранным в понедельник на июньской сессии".

"Это направлено на обеспечение преемственности президентства группы в ПАСЕ", — заключается в заявлении.

В прошлом году ПАСЕ отправила в отставку испанца Педро Аграмунта после его поездки в Сирию. В октябре прошлого года ассамблея избрала нового кандидата из политгруппы Стеллу Кириакидес. А в январе, когда очередь перешла к социалистам, был избран Микеле Николетти.

Паскье работает в ПАСЕ с 2012 года, входит во все основные группы организации. Была одной из докладчиц по обязательствам России в ПАСЕ. Известна как автор документа, сделавшего возможным отставку глав ассамблеи.