Израильские власти ждут протестов палестинцев после переезда посольства США

ИЕРУСАЛИМ, 24 апр — РИА Новости. Израильские власти готовятся к массовым палестинским протестам, которые могут возникнуть в связи с запланированным на середину мая с переносом американского посольства в Иерусалим, сообщил РИА Новости министр экологии, по делам Иерусалима и культурного наследия Зеев Элькин.

США решили приурочить открытие дипмиссии в городе, чья принадлежность составляет один из стержневых аспектов ближневосточного конфликта, к 70-летию образования Израиля по григорианскому календарю — 14 мая 2018 года. Для палестинцев и многих израильских арабов это канун дня Накбы — национальной катастрофы, начала оккупации и скитаний сотен тысяч беженцев.

"Мы, безусловно, ожидаем протесты. Прежде всего, это событие будет использоваться такой террористической организацией, как ХАМАС в секторе Газа, которая планирует на эти дни прорыв границы между сектором Газа и Израилем в рамках акции протеста, а на самом деле, понятно, что будет предпринята попытка атаковать Израиль с целью создать большие беспорядки, которые привели бы к жертвам среди палестинского населения, чтобы привлечь внимание мировой общественности", — сказал собеседник агентства.

"Мы не исключаем, что будут какие-то беспорядки в Иудеи и Самарии (израильское название Западного берега реки Иордан — ред.), инициированные Палестинской автономией. Израиль имеет большой опыт подобного рода событий. Наши силы безопасности готовятся", — добавил Элькин.

Палестинцы с конца марта проводят протестные акции вдоль границ сектора Газа с Израилем и планируют кульминацию выступлений под общим названием "Великий марш возвращения" на день Накбы. В столкновениях с израильскими военными, которые приобретают наиболее ожесточенный характер по пятницам, погибли четыре десятка участников волнений, сотни получили ранения.