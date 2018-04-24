В Венесуэле назвали систему выборов в стране прозрачной и безопасной

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Избирательная система Венесуэлы прозрачна и безопасна, что позволяет гарантировать надежность результатов президентских выборов, которые пройдут в стране в конце мая, заявила глава Национального избирательного совета (НИС) Тибисай Лусена.

"Наша избирательная система легко проверяется на каждом этапе избирательного процесса, и я могу с гордостью заверить, что наша система прозрачна и безопасна. А результаты выборов — надежны и в полной мере отражают суверенную волю нашего народа", — сказала Лусена на встрече с первым зампредом комитета Совета Федерации по международным делам Сергеем Кисляком.

По ее словам "финансовая война, которая ведется против нашей страны, направлена, в том числе, и против избирательного процесса и НИС".

"Могу заверить, что 20 мая на выборах мы сможем обеспечить все гарантии избирательного процесса. Нападки на наш избирательный процесс, в том числе, направлены на то, чтобы не допустить самого проведения выборов и заранее объявить результаты выборов недостоверными", — добавила Лусена.

Выборы президента в Венесуэле пройдут 20 мая. В них примут участие пять кандидатов: действующий президент страны Николас Мадуро, оппозиционер Энри Фалькон, Рейнальдо Кихада, Луис Ратти и Хавьер Бертуччи. По мнению аналитиков, реальная борьба будет идти между Мадуро и Фальконом. Вместе с президентскими пройдут и местные выборы.