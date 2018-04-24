Житель Украины продавал снаряды времен Второй мировой войны за 57 долларов

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости. Житель Хмельницкой области пытался продать боевые снаряды времен Второй мировой войны по 250 гривен (9,5 доллара) за штуку, при покупке шести боеприпасов седьмой предлагал бесплатно в качестве бонуса, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции.

"Полицейские разоблачили 31-летнего жителя села Довгаловка Белогорского района при попытке сбыть семь боевых снарядов времен Второй мировой войны. Один оценил в 250 гривен (9,5 доллара) и искал покупателей. Семь снарядов продавал по цене шести — по полторы тысячи гривен (57 долларов). Седьмой шел как бонус", — говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что в каждом снаряде было около 100 граммов взрывчатого вещества. Пиротехниками боеприпасы обезврежены на военном полигоне.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Нелегальный оборот оружия на Украине заметно вырос из-за конфликта в Донбассе. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.