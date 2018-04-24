Российские дипломаты в Сеуле не получали приглашения на саммит 27 апреля

Отказ КНДР от ядерных и ракетных испытаний (40)

Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан. Архивное фото

Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан. Архивное фото

ТОКИО, 24 апр — РИА Новости. Дипломаты России в Южной Корее не получали приглашения быть наблюдателями на предстоящей 27 апреля встрече южнокорейского президента Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского посольства в Сеуле.

"Нам таких приглашений не поступало", — сообщили в пресс-службе.

Встреча лидеров двух корейских государств должна состояться в демилитаризованной зоне, в пункте переговоров Пханмунджом. В этом открытом, без заграждений из колючей проволоки, участке буферной зоны ранее обсуждались вопросы соблюдения перемирия в Корее, проводились прежние официальные контакты Юга и Севера.