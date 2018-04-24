ДОНЕЦК, 24 апр — РИА Новости. Ввод миротворцев в Донбасс может стать фатальной ошибкой, контингент ООН будет действовать не в интересах жителей региона, считает депутат национальной ассамблеи Республики Мали, кандидат в президенты Мали Умар Марико.

Накануне Марико прибыл с визитом в Донецк. По его словам, он встретился с председателем Народного совета ДНР Денисом Пушилиным и омбудсменом республики Дарьей Морозовой.

"Ввод миротворцев ООН был бы фатальной ошибкой, если вы допустите это. Они будут действовать не в интересах народа, а в интересах фирм, которые являются оплотом мирового империализма", — сказал Марико на брифинге в Донецке.

По его словам, "совершенно ясно, кто является агрессором, ООН могла бы требовать от Украины прекратить агрессию и изменить ситуацию". Марико также предложил создать "лагерь мира" для противостояния странам, представляющим "лагерь войны". "Страны, которые входят в так называемый лагерь войны, — мы их хорошо знаем. Те страны, которые страдают от них, должны объединяться вокруг России в лагерь мира и противостоять им. Надеюсь, в ближайшее время будет создан лагерь стран, которые будут бороться за мир", — добавил Марико.

Он также заявил, что в случае победы на выборах будет выступать за признание республик Донбасса. "Думаю, что необходимость в признании республик Донбасса очевидна. Я буду делать все возможное… Мы должны объединяться, поддерживать друг друга в деле борьбы за мир", — добавил Марико.