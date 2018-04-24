Глава МИД Македонии рассказал в ПАСЕ об отношении своей страны к ЕС и НАТО

СТРАСБУРГ, 24 апр — РИА Новости, Кристина Луна Родригес. Глава МИД Македонии Никола Димитров рассказал в ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы) об отношении своей страны к ЕС и НАТО.

Выступая во вторник перед парламентариями, он отметил, что "если говорить о внешней политике, то мы особо подчеркиваем важность нашей интеграции в ЕС и НАТО". При этом Димитров отметил "важность добрососедских отношений и регионального сотрудничества".

Коснувшись переговоров с Грецией по названию страны, глава МИД Македонии сказал, что "мы хотим добиться большей дифференциации между Македонией-страной и Македонией-регионом в составе Греции".

"Мы хотим это сделать так, чтобы не нанести никому ущерб и чтобы не нанести ущерб идентичности по обе стороны границы. Если нам удастся это сделать, это будет колоссальным прорывом", — добавил министр.

Как сообщил Димитров, "отсюда сегодня вечером улетаю в Вену, где пройдет новый раунд этих переговоров".

"Это решение не невозможно, но в то же время я не хочу недооценивать трудности, которые ожидают нас на этом пути потому, что это проблема, которая сохраняется уже более двух десятилетий", — сказал министр иностранных дел Македонии.