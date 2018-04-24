Глава МИД Македонии рассказал в ПАСЕ об отношении своей страны к ЕС и НАТО

СТРАСБУРГ, 24 апр — РИА Новости, Кристина Луна Родригес. Глава МИД Македонии Никола Димитров рассказал в ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы) об отношении своей страны к ЕС и НАТО.
Коснувшись переговоров с Грецией по названию страны, глава МИД Македонии сказал, что "мы хотим добиться большей дифференциации между Македонией-страной и Македонией-регионом в составе Греции".
Как сообщил Димитров, "отсюда сегодня вечером улетаю в Вену, где пройдет новый раунд этих переговоров".
"Это решение не невозможно, но в то же время я не хочу недооценивать трудности, которые ожидают нас на этом пути потому, что это проблема, которая сохраняется уже более двух десятилетий", — сказал министр иностранных дел Македонии.