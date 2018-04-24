Лондон пытается держать на плаву "дело Скрипалей", заявил Клинцевич

Палатка над скамейкой, на которой были найдены Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери. Архивное фото

Палатка над скамейкой, на которой были найдены Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери. Архивное фото

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Лондон пытается "держать на плаву" дело об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей любыми путями, поэтому нет смысла ожидать от Британии внятного ответа на поставленные российской стороной вопросы, считает российский сенатор Франц Клинцевич.

Ранее в МИД РФ сообщили, что направили Лондону список вопросов в связи с этим делом, ответ должен был прийти в течение 10 дней. В понедельник российские дипломаты получили ответы британской стороны. Во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что Москва разочарована ответом Великобритании на вопросы по делу об отравлении Скрипалей.

"Лондон будет пытаться любыми путями до последней возможности "держать на плаву" дело Скрипаля. Поэтому ждать от него исчерпывающих ответов на ключевые вопросы, поставленные российской стороной, явно не приходится", — цитирует Клинцевича его пресс-служба.

При этом сенатор считает, что Россия, несмотря на такую реакцию, будет пытаться установить истину в этом деле.

"Независимые наблюдатели не могут не видеть, что Россия делает все, пытаясь установить истину в этом деле, что рано или поздно неизбежно произойдет", — отметил он.

В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.