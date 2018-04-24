В Республике Сербской рассказали о планах по поставкам лекарств в Россию

БАНЯ-ЛУКА (Босния и Герцеговина), 24 апр – РИА Новости. Идут переговоры о поставке лекарств Республики Сербской в Россию, заявил президент республики Милорад Додик.

"Сейчас как раз достигаем договорённости относительно экспорта лекарств из Республики Сербской в Российскую Федерацию, поскольку наши лекарства произведены в соответствии со всеми стандартами и нормативами ЕС", — сказал Додик журналистам во вторник по итогам встречи со спикером СФ Валентиной Матвиенко.

Председатель Совфеда Матвиенко во главе делегации верхней палаты российского парламента 23-24 апреля посещает Боснию и Герцеговину с официальным визитом.