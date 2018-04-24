Депутат прокомментировал возможный выход США из соглашения с Ираном

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Если США выйдут из соглашения по иранскому атому, то это будет означать, что они не готовы соблюдать даже те международные соглашения, в которых сами принимали участие, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным отношениям Дмитрий Новиков.

Ранее сообщалось, что США согласовали с европейскими участниками "шестерки" по Ирану (Британия, Франция и Германия) условия, на которых останутся в соглашении по иранскому атому. При этом издание оговаривается со ссылкой на свои дипломатические источники, что переговоры еще не завершены, а американская сторона предупреждает, что предсказать последнее слово президента Дональда Трампа не в состоянии.

"Соглашение долго вырабатывалось, были учтены самые разные мнения, разные позиции, это был сложный переговорный процесс, результат был достигнут. И если США не удержатся, если выход вдруг в какой-то промежуток времени состоится, то это будет еще раз означать, что Соединенные Штаты не готовы соблюдать даже те правила игры международных отношений, в которых они сами принимали участие", — сказал Новиков.

По его мнению, если соглашение по иранскому атому будет пересмотрено с ухудшением позиций Ирана, то руководство этой страны может не согласиться на такие шаги. "Это непростой процесс, и надо понимать, что если соглашение будет ухудшать позиции Ирана, то просто иранское руководство может на такие шаги не согласиться", — добавил парламентарий.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.