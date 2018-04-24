Депутат прокомментировал возможный выход США из соглашения с Ираном

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Если США выйдут из соглашения по иранскому атому, то это будет означать, что они не готовы соблюдать даже те международные соглашения, в которых сами принимали участие, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным отношениям Дмитрий Новиков.
"Соглашение долго вырабатывалось, были учтены самые разные мнения, разные позиции, это был сложный переговорный процесс, результат был достигнут. И если США не удержатся, если выход вдруг в какой-то промежуток времени состоится, то это будет еще раз означать, что Соединенные Штаты не готовы соблюдать даже те правила игры международных отношений, в которых они сами принимали участие", — сказал Новиков.
Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.