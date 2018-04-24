Косачев назвал итоги встречи глав МИД "Большой семерки" набором клише

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев по итогам встречи глав МИД стран "Большой семерки" заявил, что просветление в умах западных политиков по-прежнему заставляет себя ждать, об этом он написал в Facebook.

Страны G7 в заявлении глав МИД по итогам встречи в Торонто объявили, что могут ужесточить санкции против России, "если действия Москвы того потребуют". Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя итоги встречи глав МИД "Большой семерки", отметил, что, "конечно, русофобская подоплека там очевидна".

"Заявление глав МИД стран "семерки" по итогам встречи в Торонто показало, что просветление в умах западных политиков по-прежнему заставляет себя ждать. Все тот же набор клише, который уже привел Запад к нынешнему тупику в отношениях с Россией – привязка санкций к "полному и необратимому исполнению Россией минских договоренностей", недавно фактически "похороненных" украинским законом о реинтеграции Донбасса", — написал он.

Косачев также отметил, что слова о дестабилизирующем поведении России от тех, "кто возвел в принцип поддержку госпереворотов в других странах и только что совершил нелегитимные ракетные атаки по территории суверенного государства по "липовым" основаниям", выглядят неправдоподобно.

Решение министров о продолжении взаимодействия с Россией он назвал "дежурной отпиской", так как ими не было предложено "ни одного реального выхода из существующих кризисов, кроме угрозы очередными санкциями".