Глава Латвийской федерации футбола признался, что не жалеет о работе в КГБ

РИГА, 24 апр — РИА Новости. Президент Латвийской федерации футбола Гунтис Индриксонс не жалеет о том, что работал в КГБ: приобрел большой опыт, а плохого никому не делал.

"Уверен, что за годы службы не сделал никому и ничего плохого, а при этом приобрел бесценный опыт", — рассказал Индриксон в интервью телеканалу LTV7.

Он также отметил, что не стоит сравнивать КГБ позднего СССР со сталинскими временами.

"Не надо путать КГБ тех времен, когда я там работал, с тем, что было в сталинские времена и в годы репрессий. Я рос на таких фильмах, как "17 мгновений весны", "Неуловимые мстители", "Четыре танкиста и собака", "Тихий сезон"… читал про разведчика Рихарда Зорге… И в результате работал там, где работал", — сказал Индриксон.

В Латвии идет дискуссия об открытии для широкой общественности так называемых "мешков КГБ". Это картотека, в которой содержится информация об информаторах КГБ. По данным исследователей, среди тех, кто сотрудничал с комитетом, много действующих латвийских политиков, деятелей культуры, известных в обществе людей.